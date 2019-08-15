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Брежнева раскрыла подробности интима с Меладзе

Константин Меладзе и Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Вера Брежнева украсила обложку модного женского журнала VOGUE. Популярная исполнительница дала интервью, в котором откровенно рассказала о взаимоотношениях с мужем Константином Меладзе.
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"Пусть всегда будет ВЕРА: в себя и вечную молодость" – так звучит слоган свежего номера издания. Темой разговора с Верой Брежневой стала красота. Примечательно, что на обложке журнала одна из самых привлекательных исполнительниц отечественного шоу-бизнеса предстала практически без укладки и с минимумом макияжа. Самое интересное, что лишь сейчас певица ощутила себя красивой.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

"Меня спрашивали: как это – быть самой красивой. Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на своих недостатках. И только в последние годы я стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота", – убеждена Вера Брежнева. Певица призналась, что видит в зеркале свои морщины и прочие несовершенства и любит их.

Уверенности в себе придает артистке и ее супруг, продюсер, автор-песенник, музыкант Константин Меладзе. "Недавно он прислал мне мое фото с подписью: ''Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…''. После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", – заявила исполнительница.

Вера Брежнева раскрыла подробности своих интимных отношений с супругом. "Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса", – сообщила певица.

Автор: 15 августа 2019, 13:44
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