"Плачу от счастья": Коренева обратилась к своему мужу Панайотову

Весной Александр Панайотов шокировал многочисленных поклонников сообщением о том, что давно и счастливо женат. По его словам, с супругой Екатериной Кореневой он познакомился около десяти лет назад. Потом они стали вместе работать – жена вяла на себя функции и администратора, и директора, и пресс-секретаря. Но певца нахождение со своей избранницей практически 24 часа в сутки не смущает – он шутит, что так даже удобнее, когда все деньги идут в одну кассу.
Отношениям Екатерины и Александра многие завидуют, считая, что ребятам очень повезло друг с другом. Так, популярный исполнитель с трепетом обратился к любимой жене на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "С днем рождения, любовь моя! Мне не хватит жизни, чтоб тебе признаться как люблю и потерять боюсь тебя.. ❤️ты мое спасенье, ты моя награда.. Лучшее что подарила мне судьба ❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Александр Панайотов.
Екатерина Коренева не заставила себя ждать с ответом. "Моя Жизнь! Я плачу ...) от счастья ) что ты есть у меня! Спасибо за все❤️" – поблагодарила она супруга. отметим, что к поздравлениям присоединилась и исполнительница народных песен Марина Девятова. "С днем рождения, дорогая) Сил, веры, Красоты и богатырского здоровья🙏🎂Сашуля! @panaiotov Ну ты настоящий романтик)))" – кокетливо отметила певица.
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