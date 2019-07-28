Панайотов высказался о совместном ребенке с Успенской

Александр Панайотов прокомментировал слухи о том, что именно его "королева шансона" Любовь Успенская выбрала в отцы для своего будущего ребенка, которого она планирует зачать с помощью ЭКО.
Певица заявила о том, что задумывается о рождении ребенка около месяца назад. Она даже прописывала требования к потенциальному донору в своем Instagram. Одни из ключевых – будущий отец должен быть привлекательным и творческим человеком.
С тех пор СМИ и поклонники артистки гадают, на ком же остановится ее выбор. После того, как Успенская тепло поздравила Панайотова с днем рождения в своем Instagram, поползли слухи, что именно он может стать донором. Многие издания сообщили, будто бы артистка наконец-то определилась с отцом ребенка.
"Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас", – рассказал Александр Панайотов "Комсомольской правде".
Он признался, что уже давно не слышал о себе подобных слухов. И, пожалуй, это сообщение занимает вершину в его личном рейтинга в списке "самых нелепых слухов", признался Панайотов.
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