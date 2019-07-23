Дочь Полины Гагариной рассказала о мучениях

На кадрах маленькая Мия идет впереди звездной мамы, а та задает ей вопросы. "Кто тебя покусал?" – попыталась выяснить Полина Гагарина. "Комары какие-то противные", – ответила малышка. При этом девочка призналась, что насекомые совсем ее измучили.
"Ах, они… Мы их поругаем?.. Что с ними будем делать?" – спросила артистка дочку. "Ничего я не буду", – заявила расстроенная Мия.
Напомним, в апреле дочери Полины Гагариной исполнилось два года. Певица в честь праздника выкладывала в соцсеть фото малышки, которое восхитило поклонников. Фолловеры буквально засыпали ее поздравлениями и ласковыми прозвищами для девочки.
Как писали "Дни.ру", у Полины Гагариной подрастают сын Андрей и дочь Мия. Разница в десять лет у детей, по ее мнению, не страшна в их отношениях. Никакой ревности нет, хотя между детьми бывает всякое.
"Андрей обожает сестру, а она его… бьет. Если Мие что-то не нравится, она подходит и дает в глаз. Мы, конечно, ее сразу одергиваем, и дочь говорит: "Мама, извини меня, пожалуйста". Отвечаю: "Я-то тебя извиню, но ты у Андрюши попроси прощения". И она идет извиняться к брату", – рассказывала ранее Полина Гагарина.
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