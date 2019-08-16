"Просто копия": дочь Климовой покорила россиян

Актриса, которая находится в Черняховсе на съемках исторической картины "По законам военного времени", решила обратиться к дочери через соцсеть. Сопроводила свое послание Екатерина Климова красивым фото. "Ты уже дома? Я вылетаю))) не могу дозвониться ... ключей у меня нет "тел. скоро разрядится" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – видимо, наспех написала Климова.
Поклонники артистки не заставили долго ждать и сделали ей комплимент, отметив, что она с дочерью очень похожа. "Как вы похожи! Глаза..... Океан", "Те же глаза! Мамина гордость", "Копия прям ваша", – написали пользователи Сети. Хотя некоторые все же добавили, что Лиза не обладает такой красотой, как ее известная мама.
Напомним, что Екатерина Климова является мамой четверых детей. Семнадцатилетняя Лиза была рождена в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней появились в союзе с актером Игорем Петренко. Четыре года назад Екатерина стала женой актера Гелы Месхи, у них есть общая дочь Белла. Развелись артисты летом этого года.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мальчики
Мужчина стрелец
Дети и родители
Сын позор семьи
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Асексуал