Залечит водой: травмированная на курорте Бледанс отказалась ехать к врачу

В Stories личного Instagram артистка пожаловалась подписчикам. Звезда рассказала, что поранила большой палец ноги, когда плавала в море с сыном Семой.
На опубликованном видео Эвелина Бледанс показала окровавленную конечность. "Пока Семик ныряет с парнями, я опять умудрилась в воде распороть себе ногу", – сказала звезда.
Артистка отметила, что на этот раз решила не обращаться за медицинской помощью. Эвелина Бледанс сообщила, что "залечит" рану морской водой.
Отметим, что накануне артистке пришлось ехать к врачу. В воде ее укусил неизвестный морской обитатель. Колено звезды покрылось красными волдырями.
Доктор осмотрел Бледанс и посоветовал понаблюдать за самочувствием. У артистки началась аллергическая реакция на укус.
Несмотря на боль, Эвелина Бледанс ежедневно тренируется. Даже на отдыхе артистка старается придерживаться графика: 8:00 – йога, 12:00 – фитнесс, 16:00 – танцевальная программа ZUMBA, в перерывах – море, еда, сон.
По словам звезды, она изнуряет себя тренировками ради новой роли. Скоро Эвелине Бледанс придется появиться на экранах в очень открытом спортивном наряде. Знаменитость боится разочаровать поклонников.
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