Неадекватная няня чуть не угробила дочь Хилькевич

Артистка рассказала, что старшая дочь Арианна чуть не погибла. Анна Хилькевич доверила ребенка не тому человеку.

Малышке было всего полтора года, когда артистка решила найти новую няню. После долгих поисков Анна Хилькевич остановила выбор на женщине, которая показалась ей очень благоразумной. Гувернантка, по словам артистки, выросла в детском доме.

Впоследствии эта женщина повела себя неадекватно. Необдуманным поступком она чуть не угробила Арианну.

"Мне присылает подруга фотографию, как она бежит через дорогу не по переходу. Просто – по широкой дороге, там четыре полосы! Она бежит с ребенком на руках. С моим ребенком. С Арианой", – с ужасом вспоминает знаменитость.

Анна Хилькевич потребовала от няни объяснений. Женщина отрицала свою вину, утверждая, что на снимке изображен кто-то другой. Артистка была вне себя от ярости. В тот день она впервые кричала на сотрудника. Гувернантку выгнали взашей.

Анна Хилькевич рассказала, что сейчас у нее две няни, которые работают посменно. Арианна и вторая дочь звезды – Мария – под круглосуточным присмотром. Артистка призналась, что это значительно облегчает ей жизнь, однако из-за этого она потеряла контакт с младшей наследницей.

"Мы с ней поехали в бассейн. Она увидела незнакомых людей, обстановку, начала кричать. А я ее не могу успокоить. Она меня не видит, не слышит. Она всего боится. Няня услышала, прибежала. Ребенок мой увидел няню и успокоился. Я понимаю, что это моя вина. Я каждый день с ней, но чтобы вдвоем, качественно, по ночам вставать… Я не встаю по ночам ко второй дочери. С четырех месяцев… Встает няня", – поведала Анна Хилькевич в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".