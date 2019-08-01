"Тяжело смотреть": Плющенко растянул кричащего от боли сына

Сын фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской тренируется даже на отдыхе. За спортивной формой шестилетнего Саши, которого родители ласково зовут Гном Гномыч, следит отец – олимпийский чемпион.

В аккаунте маленького Саши в Instagram Яна Рудковская опубликовала небольшое видео. В кадре ее муж Евгений Плющенко помогает их отпрыску делать растяжку. Мальчик серьезно занимается фигурным катанием.

Сначала раскрасневшийся Плющенко-старший пытается тянуть ноги Гном Гномыча в продольном шпагате в положении стоя, а позже, не удовлетворившись результатом, укладывает мальчика на газон, где продолжает "экзекуцию". Шестилетний Саша, судя по всему, уже привык терпеть боль, ребенок держится очень мужественно, попеременно он то вскрикивает от боли, то заходится смехом.

"Меня так мама раньше тянула, – говорит наследнику Евгений Плющенко, – и у меня был истерический смех, потом слезы, сопли, истерический смех. А потом, когда я научился это делать, я все это делал сам".

Подписчики отметили, что смотреть без содроганий на тренировку Гном Гномыча невозможно. Особо впечатлительные барышни не смогли дождаться конца записи, выключили раньше. Интернет-обывательницы жалеют шестилетнего Плющенко, обвиняя его родителей в жестоком обращении и издевательствах.

"Мне одному на это тяжело смотреть? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как жаль парня, уж простите", "Жалко мальчишку, ааа😭", "Бедный ребенок....он же не хочет....", "Бедный ребенок! Вот что родительское тщеславие с человеком делает!", "Кошмар! Пардон, но не смогла досмотреть до конца :(.", "Четт жалко пацана стало. Прекращайте хоть на камеру фиксировать. Дайте отдохнуть! Заслужил наверное...", "Сам колека и сына колечит", – пишут сердобольные поклонники Саши Плющенко.

К слову, были и те, кто выступал на стороне Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Отмечалось, что именно через боль, кровь и слезы зарабатываются олимпийские медали.

"Да, медали не просто даются. Удачи тебе мальчик! 😍", "Думаю, что больше всех его жалеет сам отец, но выхода нет. Либо работать, либо на все забить", "Молодцы родители!!! Именно так становятся чемпионами!!! И гордостью страны!!! Через боль и большой труд👍👍👍УВАЖАЮ👍", "С папкой не забалуешь!)))" – отмечают пользователи Сети.