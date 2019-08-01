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Год молчала: тяжелая химиотерапия вынудила Ротару выступать под "фанеру"

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
В последнее время София Ротару выступает нечасто. Сказывается и возраст (певице через неделю стукнет 72 года), и состояние здоровья, и отказ от выступлений в России из-за политической ситуации. Но и там, где она появляется, – в России, в Казахстане – живое пение легендарной артистки вряд ли услышишь.
прочитано 991 раз

Незадолго до смерти Иосиф Кобзон в интервью "Дни.Ру" назвал Софию Ротару "главной фонограммщицей на эстраде". "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – уверял Кобзон. – Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

Зрители недавнего "Славянского базара в Витебске" могли оценить справедливость слов Иосифа Давыдовича. Ротару там даже выходила в зал, но мало кто понял, что артистка лишь умело открывает рот. 

"Соня Ротару всегда под фонограмму работала, – пояснил в интервью "Собеседнику" присутствовавший на том фестивале искусств музыкальный критик Сергей Соседов. – Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? Живого пения от Сони Ротару ожидать просто смешно. Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять. Я в это не верю. У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего".

Соседов прав: еще в 27 лет Ротару поставили убийственный диагноз – туберкулез легких. Певица опасалась, что страшный диагноз поставит крест на ее только начинающейся карьере. Ей пришлось принимать горы медикаментов, и по сей день несколько раз в год приходится повторять курс лечения во избежание рецидивов. Прибегала артистка для подавления палочки Коха и к помощи химиотерапии. После первой тяжелой процедуры артистка, как говорят, почти год не пела. К тому же Софию Михайловну достала тяжелейшая астма, из-за которой у звезды начались проблемы с голосом. Певице пришлось даже переехать жить в Крым – только местный целебный морской воздух и помогал...

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❓Некоторые заподозрили, что София Ротару, за которой на концерте носятся охранники, ещё и под фонограмму поет. Как думаете, похоже?��‍�� #ротару #софияротару #славянскийбазар #сцена #концерт

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"Я впервые увидел Софию Ротару в середине 70-х, – рассказывал первый лечащий врач актрисы, профессор Владимир Навродский. – Она приехала к нам в Институт климатологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит – неизлечимая болезнь. Не понимаю, как София Михайловна с таким горлом могла вообще петь! Ее хронический бронхит наложился на симптомы астмы. Горло и бронхи были сильно воспалены, и если бы певица промедлила с лечением, то ее горло и голос ничем уже нельзя было бы спасти…"

Автор: 1 августа 2019, 13:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
То что Ротару ТОЛЬКО под фанеру всю жизнь работала-очевидный и известный факт.Только фанера все 40 с лишним лет! Но прекращайте господа желтые журналюги постоянно цитировать больного на голову Соседова.Всю жизнь вылизывал певцов-а теперь вот их поливает грязью.Климакс у Сереженьки!
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