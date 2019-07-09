"Стыдоба!": крутящую задом Нюшу поставили на место
Ответ певицы Нюши на BottleCapChallenge опубликован на странице 28-летней артистки в Instagram. В кадре три девушки исполняют танцевальные па, характерные для тверка. Правда, видны только ягодицы, но, судя по всему, танцовщица в центре – Нюша. Девушка в процессе танца задевает накачанной частью тела горлышко бутылки – и крышка откручивается.
Видео получилось горячим, признались фанаты. Возбужденные зрелищем поклонники певицы Нюши не скупились на лайки – их число быстро перевалило за сотню тысяч. "Довольно необычное исполнение челленджа", "Сделала всех, конечно. Лучшая!", "Горячо!", "Самый оригинальный челлендж из всех!", - восхищаются фолловеры.
Как обычно, нашлись и критики. Певице Нюше сразу напомнили, что "онажемать" – и негоже трясти ягодицами почем зря.
Напомним, что шуточный ответ на челлендж, кроме певицы Нюши, ранее публиковали другие российские звезды. Отметились, в частности, Гарик Харламов и Павел Воля. А экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова открыла бутылку вина ногой в ресторане, передает Пятый канал.
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