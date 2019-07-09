Пугачева эмоционально отреагировала на интимное фото Лободы с детьми
Светлана Лобода, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, редко дает интервью и почти ничего не рассказывает о личной жизни. Певица предпочитает лишний раз не распространяться о том, что происходит за светом софитов и работой за микрофоном. Поэтому каждая новая фотография артистки со старшей дочкой Евой рассматривается журналистами и фанатами на вес золота. А уж если Светлана покажет младшую наследницу Тильду, то вообще будет фурор.
Накануне, 8 июля, Лобода переполошила поклонников, когда на своей официальной страничке в Instagram выложила снимок, на котором запечатлена сразу с двумя детьми. "С Днем семьи, любви и верности", – коротко подписала кадр артистка.
Отреагировала на фото Алла Пугачева. В комментариях Примадонна лаконично, но эмоционально написала: "Хороши-и-и!" Восторг выразили и прочие знаменитости. Шоумен Александр Ревва отпустил комплимент: "Красотульки!" Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, добавила: "Сладость..." Светлана Бондарчук и Арман Давлетяров ограничились восторженными смайликами.
Отметим, что младшей дочери Светланы Лободы в мае исполнился год. Кто является отцом Тильды, неизвестно. Сама певица не торопится оповещать об этом общественность. Более того, о беременности артистки стало известно лишь тогда, когда она уже не могла скрывать округлившийся живот. Малышка появилась на свет в одном из самых престижных медицинских центров Америки.
Нелли Михайловна сбросила лет 30
Наследница не хочет работать с балериной
Артистка не смогла сдержать эмоций
Специалисты вынесли свой вердикт
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Секс с чернокожим
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не хочу работать, а муж заставляет
Обмен старой жены на новую
Помощь🙏🏻
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Очень полный ребенок
Ему 35 и он не был женат
Подруга отбила моего парня
13 лет не слушается совсем
Как перестать выносить мозг?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Пугачева обнаглела
Не получается забеременеть
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Плохо влияют друзья
Оформил на меня свой кредит
Отношения с богатым мужчипной
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?