Представитель Светланы Лободы влезла в скандал с Сергеем Лазаревым
Украинский режиссер посвятила пост человеческой трусости. Она назвала ее самой жизнеспособной чертой. По словам Крапивиной, она каждый день сталкивается с ней в самых различных проявлениях.
"Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. Быть благонадежным и честным пионером, но надкусывая заусенец, завидовать хулиганам. Все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших", – пишет Нателла.
Также она добавила, что когда все вокруг лгут, отыскать правду в себе сложно. Завершила она тираду хештегом #ничего личного.
Одним из первых комментаторов стал Сергей Лазарев. "Золотые слова", – иронично подметил певец.
"Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду", – язвительно ответила Крапивина.
Дальше уже активно стали писать фолловеры. Многие заметили, что продюсер посвятила пост нашумевшему скандалу, а ее высказывания напрямую относятся к Сергею. "Вот честно, ваши разборки надоели. Постоянно команда Светы с кем-то выясняет отношения и при этом публично!" – негодует поклонница.
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