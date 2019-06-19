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Представитель Светланы Лободы влезла в скандал с Сергеем Лазаревым

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина выложила в своем Instagram новый пост. Ее высказывание спровоцировало новую волну недовольства. 
прочитано 680 раз

Украинский режиссер посвятила пост человеческой трусости. Она назвала ее самой жизнеспособной чертой. По словам Крапивиной, она каждый день сталкивается с ней в самых различных проявлениях.

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"Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. Быть благонадежным и честным пионером, но надкусывая заусенец, завидовать хулиганам. Все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших", – пишет Нателла. 

Также она добавила, что когда все вокруг лгут, отыскать правду в себе сложно. Завершила она тираду хештегом  #ничего личного. 

Одним из первых комментаторов стал Сергей Лазарев. "Золотые слова", – иронично подметил певец.

"Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду", – язвительно ответила Крапивина. 

Дальше уже активно стали писать фолловеры. Многие заметили, что продюсер посвятила пост нашумевшему скандалу, а ее высказывания напрямую относятся к Сергею. "Вот честно, ваши разборки надоели. Постоянно команда Светы с кем-то выясняет отношения и при этом публично!" – негодует поклонница.

Автор: Екатерина Плискина19 июня 2019, 16:22
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