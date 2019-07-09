Заявившая об изменениях Высоцкая предстала без лифчика
Обложку нового номера женского журнала "Домашний очаг" украсила 45-летняя Юлия Высоцкая. На главном снимке артистка предстала облаченной в пиджак. Образ завершили ювелирные украшения и модная укладка.
"Хорошее начало недели, – отметила довольная проделанной работой Юлия Высоцкая, разместив фотографию в Instagram. -#Съемка была веселой, легкой, стремительной!"
Многочисленные подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Интересно, что до этого Юлия Высоцкая поделилась фотографией, на которой запечатлена также во время съемки. Однако речь идет о старой фотосессии. Об этом можно догадаться по экстремально короткой стрижке артистки.
"Время от времени возникает желание все изменить. Почему-то первое, что приходит в голову, – прическа. Покраситься, постричься, остаться совсем без волос... Этой фотографии почти три года. Все-таки это слишком радикально", – написала Юлия Высоцкая. Напомним, что она практически лишилась волос специально для съемок фильма "Рай" режиссера Андрея Кончаловского.
В комментариях мнения поклонников разошлись. Одни заявили, что Юлии Высоцкой очень идет короткая стрижка – якобы она делает звезду невероятно женственной и сексуальной. Другие высказались в пользу нынешней прически: дескать, светлые пряди до плеч – идеальный вариант для актрисы.
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