Саша Савельева удивила редким снимком с сыном
Саша Савельева имя сына и то держала в секрете до недавнего времени. А уж портрета малыша фанаты дождутся не скоро. Певица в очередной раз разочаровала подписчиков, понадеявшихся на новую публикацию звезды в Instagram – на снимке видна лишь коляска.
Зато сама Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов предстали во всей красе. Пара поздравила всех подписчиков с праздником. "День Семьи, Любви и Верности! Как приятно праздновать втроем", – подписала снимок певица.
Фанаты в долгу не остались. "Я за Вас очень рада. Чудесная семья", "Вечной вам, крепкой, взаимной любви и Верности", "Счастья вам мои хорошие", - оставили множество теплых комментариев подписчики.
Саша Савельева родила сына Леона в конце марта. Беременность артистка тщательно скрывала – так что новость о пополнении в семействе застала фанатов врасплох. Теперь они ждут, когда же звездная мама покажет им своего малыша.
В июне Сашу Савельеву назвали "Мамой года". Артистка получила премию, обойдя Ирину Дубцову, Викторию Дайнеко, Олесю Судзиловскую и других российских звезд. На сцену в ближайшее время певица возвращаться не планирует. Тем не менее, Саша быстро вернула себе форму – и всего через 3 месяца после родов фотографируется в нижнем белье.
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