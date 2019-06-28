"Отвела душу": родившая Савельева сорвалась с катушек

Исполнительница сделала признание на своей страничке в Instagram. Саша Савельева устала от диеты кормящей мамы.

Певица выбралась в ресторан, чтобы отведать сладостей. Артистка выложила фотографию, на которой запечатлено, как она ест пирожные. "Отвела душу", – поделилась Саша Савельева. Судя по всему, звезда сорвалась с катушек, соблюдая строгий режим питания, и решила себя побаловать восточными сладостями.

Некоторые поклонники раскритиковали Сашу, за то что она нарушила диету кормящей мамы. Однако знаменитость отметила, что такая диета существует только в России.

Отметим, последний год Саша Савельева вела довольно закрытый образ жизни из-за беременности. После рождения первенца она стала больше общаться с поклонниками и рассказывать о семье. Известно, что мальчика назвали Леон.

Напомним, Саша Савельева родила сына от Кирилла Сафонова в конце марта этого года. Недавно певица заявила, что решила покинуть группу "Фабрика" и посвятить себя семье. Ее супруг взял декретный отпуск – он намерен активно помогать жене и разделить с ней родительские обязанности.

Как писали "Дни.ру", Саша Савельева стала обладательницей титула "Мама года". Ежегодная церемония вручения одноименной премии прошла в Москве 25 июня. На награды претендовали, в частности, Мария Мельникова, Анжелика Агурбаш, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова.