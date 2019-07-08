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32-летняя Полина Гагарина предстала публике без макияжа

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
В Сети появился новый тренд: звезды появляются в кадре без макияжа. Полина Гагарина решил не отставать от новых тенденций и тоже предстала в своем естественно амплуа.

Продолжение: "Как лягушка": Гагарину разнесли в щепки за нелепый наряд
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32-летняя артистка выложила в Stories в своем Instagram-аккаунте видео, где на ней нет ни грамма косметики. В нем она обратилась к своим поклонникам. "Хотела сказать своим замечательным подписчикам, как же я вас люблю. Что бы я без вас делала? Без ваших советов, без ваших добрых слов! Спасибо!", – от всего сердца поблагодарила Гагарина.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Также стоит выделить, что особое внимание певица уделяет своей фигуре. Она выкладывает в Сеть записи своих тренировок. Даже находясь в отпуске, она не забывает посетить спортзал.

На видео заметно, как усердно тренируется Полина. Ее персональный тренер Вячеслав Дайчев не дает исполнительнице спуска, заставляя ее от приседаний с шагом в сторону сразу переходить к берпи. 

Напомним, Гагарина дважды мама. Старшего сына – одиннадцатилетнего Андрея она родила от  актера Петра Кислова. Пара рассталась спустя 2 года после свадьбы.

Через 5 лет после развода Полина снова вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Вскоре исполнительница подарила ему дочку Мию. Сейчас малышке уже 2 года, а ее родители до сих пор счастливы в браке.

Автор: Екатерина Плискина8 июля 2019, 15:28
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