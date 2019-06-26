Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении

Полина Гагарина дала новое интервью. Знаменитая певица откровенно рассказала о личной жизни и работе.

То и дело в СМИ появляется сенсационная информация о том, что Полина Гагарина рассталась со своим мужем, известным фотографом Дмитрием Исхаковым. Певица прокомментировала эти данные. "Да, сейчас я в смятении, стою перед важным выбором. Но это, по счастью, касается не семьи, а моей работы! Что до "сенсации", о которой вы говорите, то мы с Димой давно привыкли, что о нас выдумывают всякое", – ответила журналистам Полина Гагарина.

Оказывается, артистка стоит на пороге крутых перемен в жизни. "Меня приглашают в другую страну. Предлагают два больших контракта. Не представляю пока, как это – взять и уехать на год, но предложение очень серьезное и интересное", – сообщила артистка.

Полину Гагарину приглашают поработать в Китай. Российской артисткой заинтересовались после того, как она приняла участие в местном песенном конкурсе Singer. "Переговоры уже подходят к концу. Мне осталось пару раз слетать на совещания с китайскими коллегами – ведь такие серьезные дела по телефону не решаются – и потом сделать выбор: подписывать контракт или нет…" – рассказала певица.

Полина Гагарина призналась, что не знает, как поступить. "С одной стороны, очень интересно и заманчиво: музыкальный рынок Китая огромный – там же полтора миллиарда человек живет! С другой – придется менять все. И не только мне, но и Диме, и детям. Ведь если я поеду работать в Китай, то только с семьей", – цитируют исполнительницу "7 Дней".

У певицы подрастают сын Андрея и дочка Мия. Разница в десять лет у детей, по мнению Полины Гагариной, не страшна в их отношениях. Никакой ревности нет. " Десять лет – это же целое поколение! Просто Андрюша десять лет один находился в свете лучей моей любви. А сейчас внимание делится на двоих. Андрей обожает сестру, а она его… бьет. Если Мие что-то не нравится, она подходит и дает в глаз. Мы, конечно, ее сразу одергиваем, и дочь говорит: "Мама, извини меня, пожалуйста". Отвечаю: "Я-то тебя извиню, но ты у Андрюши попроси прощения". И она идет извиняться к брату", – рассказала Полина Гагарина.