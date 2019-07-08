Эксперты говорят о необходимости операций Марии Шукшиной
"Если смотреть по фотографиям, видно, что Мария за собой следит. Видно, что применяет уколы красоты – на лбу нет выраженных морщин и скулы приподняты филлерами. А вот над остальными зонами лица Мария работает не так активно", – убеждена пластический хирург и дерматокосметолог Анна Лордугин.
Женщина считает, что Марии Шукшиной следует прибегнуть к некоторым операциям, которые обеспечат ей великолепный вид. Специалист перечислил проблемы, которые якобы имеются у артистки. "Есть проблемы с грыжами нижних век, они придают ей вид уставшей женщины. Подбородок выглядит тяжеловатым. Но это еще происходит из-за неправильного прикуса – он выделяет образовавшиеся брыльки, которые еще называют бульдожьими щечками", – объяснил эксперт.
А еще медик отметил, что у 52-летней Марии Шукшиной проблемы с кожей шеи, что связано с возрастными изменениями. И вот тут, убежден специалист, артистке требуется пластика, поскольку эта зона трудно поддается инъекционным способам коррекции.
Впрочем, прежде всего Марии Шукшиной следует укрепить контур лица. "Соответственно, убрать лишние складки на шее и второй подбородок, потому что, когда она смотрит вниз, он собирается. Чтобы исправить это, можно проколоть мезоскульпт", – вторит дерматолог-косметолог Анна Неверова в разговоре с "Собеседником".
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