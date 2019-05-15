"Парад на костях": Шукшина взорвалась после очередного ток-шоу на ТВ

Мария Шукшина назвала "парадом на костях" многочисленные ток-шоу на российском телевидении, где обсуждают умерших знаменитостей. Актриса в шоке от того, что невозможно защитить честь и достоинство мертвых.

Известная российская актриса возмущена до глубины души. Мария Шукшина считает, что телевидение превращает уход из жизни известных людей в рейтинги, пиар и "зарабатывание бабла".

"Маршируют стройными рядами даже по еще не преданным земле людям желтые ток-шоу, все больше опускаясь в бездну, а заодно и опуская тех, кто смотрит эти шоу", – написала актриса в Instagram.

В конце прошлого года Мария Шукшина уже выступала против известных программ. Актриса раскритиковала передачу Андрея Малахова "Прямой эфир". Она потребовала законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении.

Нынешний пост Мария Шукшина дополнила цитатой из завещания Николая Гоголя. Великий писатель призывал "оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте."

Подписчики Марии Шукшиной в большинстве своем актрису поддержали. Они отметили, что "невероятно противно" наблюдать за тем, что творится на телевидении вокруг похорон Сергея Доренко и недавней кончины Алексея Булдакова. Однако нашлись и те, кто отметил, что зрители сами создают спрос на такие программы. Если бы россияне переключались на другие передачи, рейтинги подобных шоу упали бы и их пришлось бы закрыть.