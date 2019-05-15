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Шоу-бизнес

"Парад на костях": Шукшина взорвалась после очередного ток-шоу на ТВ

Мария Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Мария Шукшина назвала "парадом на костях" многочисленные ток-шоу на российском телевидении, где обсуждают умерших знаменитостей. Актриса в шоке от того, что невозможно защитить честь и достоинство мертвых.

Продолжение: "Сама себе делаешь плохо": дочь переживает за здоровье Пугачевой
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Известная российская актриса возмущена до глубины души. Мария Шукшина считает, что телевидение превращает уход из жизни известных людей в рейтинги, пиар и "зарабатывание бабла".

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

"Маршируют стройными рядами даже по еще не преданным земле людям желтые ток-шоу, все больше опускаясь в бездну, а заодно и опуская тех, кто смотрит эти шоу", – написала актриса в Instagram.

В конце прошлого года Мария Шукшина уже выступала против известных программ. Актриса раскритиковала передачу Андрея Малахова "Прямой эфир". Она потребовала законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении.

Нынешний пост Мария Шукшина дополнила цитатой из завещания Николая Гоголя. Великий писатель призывал "оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте."

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Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

Подписчики Марии Шукшиной в большинстве своем актрису поддержали. Они отметили, что "невероятно противно" наблюдать за тем, что творится на телевидении вокруг похорон Сергея Доренко и недавней кончины Алексея Булдакова. Однако нашлись и те, кто отметил, что зрители сами создают спрос на такие программы. Если бы россияне переключались на другие передачи, рейтинги подобных шоу упали бы и их пришлось бы закрыть.

Автор: Андрей Евлампиев15 мая 2019, 18:04
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Мария Шукшина встречает 50-летие

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
С 1 канала надо бы давно попросить на выход Малышеву. Которая со своими израильскими друзьями из программы о здоровье - устроила рекламу лекарств, продуктов питания и сексликбез.. Давно не смотрю её "шоу", но не один раз проходила информация о возмущении родителей на счет нарушения нравственных канонов этой передачи. Что подаются некоторые темы в крайне развращенном ключе. Время дневное, смотрят дети (когда родители на работе). То, что она там показывает и рассказывают - развращает неокрепшие души детей. Родители собирали подписи, отправляли заявления в соотв. структуры.., но, видимо, эта дама "непотопляемая".
галкин
Ответить
малахов анджей будет вечно крутиться в .....
Гость
Ответить
Гость
Да кто бы говорил, называется.. А если у человека при жизни не было ни чести ни достоинства, они что, после смерти вдруг выросли ? При жизни нужно быть Человеком, тогда и после смерти защищать не придется.
А размер чести и достоинства покойных кто меряет?
Вы? Малахов? Борисов? Хабалки обеих полов на скамейках "экспертов" в студиях дебил-шоу?
Роль Прокруста вам по плечу?
Тогда с себя начните!
Гость
Ответить
Права Маша Шукшина.
Пиршества могильных червей, устраиваемые федеральными каналами, давно пора прекращать.
Мертвые в своё оправдание ничего уже не смогут сказать.
Их надо защищать.
Страшно смотреть на парады самозванцев, объявляющих себя "сыновьями" и "внуками" известных людей.
Омерзительны "эксперты", с наслаждением обсасывающие нижнее белье покойных.
Отвратительны "друзья" и "близкие" покойных, бегущие за гонорары демонстрировать свою скорбь, когда тело едва или даже ещё не предано земле...
Надоели молодые "безутешные" вдовы, пытающиеся оттяпать наследство у родителей и детей покойного...
Надо остановить этот безумный шабаш на голубых экранах.
Причем в законодательном порядке.
Иначе малаховы-борисовы и Ко не остановятся.
Гость
Ответить
Да кто бы говорил, называется.. А если у человека при жизни не было ни чести ни достоинства, они что, после смерти вдруг выросли ? При жизни нужно быть Человеком, тогда и после смерти защищать не придется.
Гость
Ответить
Ясен пень,задолбали всех шоу...А Машка лучше бы пендалей дала дочурке,которая бабкину квартирку продала...
Гость
Ответить
Многие их бывших советских совершенно не понимают суть действительно кощунственных передач-шоу кремлевских каналов и возмущены тем. как такие, как малаховы и иже с ним полоскают в своих грязных пасквильных шоу имена великих и заслуженных людей русских, составляющих славу и гордость нации. Теле ублюдки, которые не достойны ни имени. ни сопоставимости с заслугами известнейших действительно истинно русских артистов, писателей, позволяют себе и одураченных и зомбированных их телеящиком людей, копаться своими грязными руками в наследие великих и пробуждать среди недалеких людей самые низменные человеческие пороки. Да будут прокляты эти людишки и пусть грязным тварям воздаться за их делишки на земле и небесах.
Гость
Ответить
возмущена конечно а когда артисты дружно лазят по шоу деньги полёгкому берут все молчат сами за деньги несут ересь как мало дали возмущение,поход на шоу лучший пиар сиделиб да не вякали перестать платить закончатся походы
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