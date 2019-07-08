Звезду сериала "Универ" перестали узнавать

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский, более известный как Кузя, выложил в своем Instagram, новый пост. Он смог удивить поклонников своим неординарным образом.

На фото актер демонстрирует свою густую бороду. "Как дела? Собираюсь провести время с друзьями время – вино, мангал. Что вы планируете на выходные?", – подписал снимок знаменитость. Также он пожелал всем хорошей пятницы.

Реакция подписчиков была довольно неоднозначной. Многие не оценили такое преображение. "Ты что, Виталя, вернись к людям! Ну совсем одичал!", "Кузя уже не тот", "Фу, какой ужас!", "Верните, пожалуйста, облик приятного парня!", "Борода не канает. Не надо себя старить. И имидж такой не к лицу!", "Бабуин!", "Как бомжара", – критиковали злопыхатели.

Самые отверженные фанаты заступились за своего кумира, сообщает "Экспресс газета". "Народ, ну немного уважения к артисту, его личной жизни и выбору имиджа", "Мужик! Борода украшает!", "Он для съемок ее отрастил", "Да что вы пристали реально к человеку? Нормальная у него борода", – подбадривали поклонники.

"Не слушай гладкокожих, шикарная борода!", – высказался пользователь сети.

Напомним, у Виктора Гогунского чудесная дочка Милана от первого брака. Девочка актера покоряет интернет – она поет и ведет свой блог на YouTube, у которого несколько сотен тысяч подписчиков. С мамой юной артистки моделью Ириной Маирко звезда "Универа" в разводе, но паре удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка.