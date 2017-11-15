Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой

Актер Виталий Гогунский, известный своим участием в сериале "Универ", поделился с поклонниками роликом с Миланой. Трогательный пост он обнародовал на своей странице в Instagram.

На кадрах девочка поет и делает уроки. В подписи к посту Гогунский заявил, что "домашка" должна быть всегда в удовольствие. Он добавил, что музыка в жизни дочери играет одну из главных ролей.

Публикация от Виталий ГОГУНСКИЙ (@gogunskv) Ноя 14 2017 в 9:19 PST

Также артист попросил пользователей Сети посмотреть новое видео дочери, где Милана выступает в роли автора песни. Отметим, что малышка успела выпустить свой клип и поучаствовать вместе с актером в нескольких развлекательных программах.