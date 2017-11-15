Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
На кадрах девочка поет и делает уроки. В подписи к посту Гогунский заявил, что "домашка" должна быть всегда в удовольствие. Он добавил, что музыка в жизни дочери играет одну из главных ролей.
Также артист попросил пользователей Сети посмотреть новое видео дочери, где Милана выступает в роли автора песни. Отметим, что малышка успела выпустить свой клип и поучаствовать вместе с актером в нескольких развлекательных программах.
Дружеские отношения с элементами сексуальных приключений привели к скандалу
Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии
Перед их выступлением прошла акция протеста