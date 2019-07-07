"Невыносимо красивая": россияне в экстазе от Екатерины Климовой
Знаменитость, судя по ее микроблогу в соцсети, ведет весьма активную жизнь. Подписчики актрисы считают, что в ней нет места для грустных мыслей о разводе.
Екатерина Климова поделилась снимком, на котором позирует на Патриарших прудах в Москве. В кадре она в роскошном красном платье и белых босоножках на танкетке. Россияне оценили красоту 41-летней артистки в комментариях.
Многие отметили, что Екатерина Климова отлично выглядит даже в такой тяжелый жизненный период. Для пользователей соцсети остается загадкой, как знаменитости удается это делать. "Женщина с Большой буквы! Пример всем женщинам! Красивая, умная, не боится нечего! Актриса прекрасная имеющая четверых детей!", "Красота плюс талант – страшная сила!", "Невыносимо красивая", – пришли в экстаз от очаровательной актрисы поклонники.
Отметим, что ранее фанаты Екатерины Климовой опасались, что звезда будет тяжело переживать разрыв с актером Гелой Месхи. Но не тут-то было: с момента появления новостей о разводе знаменитостей не прошло даже месяца, как артистку стали снова замечать на светских раутах.
Как писали "Дни.ру", Екатерина Климова оформила развод с мужем 28 июня. В тот же день она отправилась на празднование юбилея артиста Александра Панкратова-Черного.
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