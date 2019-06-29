Климова ушла в отрыв после развода

Накануне, 28 июня, российская актриса официально оформила развод с супругом Гелой Месхи. Знаменитость смогла очень быстро оправиться после разрыва. В тот же день Екатерина Климова отправилась на празднование юбилея артиста Александра Панкратова-Черного.

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