Климова ушла в отрыв после развода
В минувшую пятницу, 28 июня, Народному артисту России исполнилось 70 лет. Актер пригласил родных и коллег в столичный ресторан. Среди гостей была и Екатерина Климова.
В личном микроблоге актриса поделилась кадрами с мероприятия. На записи артистка танцует Цыганочку вместе с Александром Панкратовым-Черным. Гости подбадривают пару возгласами "Браво!".
В тот же день стало известно, что актриса официально развелась с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали в зале суда. Заседание по делу продлилось всего 25 минут, подчеркивает Vokrug.tv. По словам адвокатов, актеры решили спокойно уладить вопрос о разделе имущества.
Напомним, что слухи о разладе в семье Екатерины Климовой появились еще весной 2019 года. Однако актриса отказалась дать комментарий журналистам. В середине июня эту информацию подтвердили представители артистов. Многие поклонники предположили, что причиной разрыва мог стать ветреный характер Гелы Месхи.
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