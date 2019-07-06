Стало известно о тайном побеге оскандалившейся Пугачевой из страны
К такому выводу обыватели пришли, ознакомившись с афишей фестиваля LAIMA RENDEZVOUS ODESSA. Смотр пройдет в Одессе в августе 2019 года под руководством певицы Лаймы Вайкуле. Организаторы мероприятия обещают привезти много "тайных гостей", имена которых станут известны непосредственно в день концерта.
Позже пользователи Facebook распространили картинку с надписью "Ждем Аллу в Одессе на фестивале Лаймы". Поклонники решили, что королева российской эстрады появится на смотре: как-никак лучшая подруга Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает портал Obozrevatel.
Отметим, что Алла Пугачева не приезжала с гастролями на Украину уже 13 лет. В последний раз она давала концерт в 2006 году в Киеве, до этого в 2004 выступала в Одессе.
Напомним, не так давно 70-летняя певица, уезжая с семьей в Латвию, попала в некрасивую ситуацию. Звезда отбывала на поезде дальнего следования Москва – Рига в собственном вагоне. Алла Пугачева проехалась на иномарке прямо по перрону. Кортеж Примадонны беспрепятственно попал туда, куда разрешен доступ только спецтехнике.
Случайные свидетели засняли посадку Аллы Пугачевой в вагон на камеру мобильного и выложили видео в Сеть. Разразился большой скандал, выходку певицы назвали омерзительной, а саму звезду упрекнули в "барских замашках".
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