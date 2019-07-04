Наталья Фриске взбесилась из-за подлого обмана
Сестра Жанны Фриске занимается оформлением бровей, наращиванием ресниц и делает перманентный макияж. Теперь экс-солистка группы "Блестящие" вынуждена брать предоплату за свои услуги, поскольку недавно столкнулась с проблемой: ее подло стали обманывать клиентки.
Дело в том, что ряд женщин записываются, но не приходят на услуги. Поэтому Наталья Фриске решилась на крайние меры. Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.
"Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!" – предупредила Наталья Фриске своих потенциальных клиенток. Подписчики сестры певицы оставляют ей в соцсети массу добрых пожеланий, связанных с бизнесом, и хвалят ее как мастера. "Пусть у Вас будет побольше клиентов. Это будет Ваш успех, свой личный", "Наталья, прекрасные работы", "Потрясающая работа: тонко, аккуратно", – пишут фолловеры.
Напомним, 15 июня, в четвертую годовщину со дня смерти Жанны Фриске, ее сестра опубликовала в Instagram пост в честь памяти артистки. "Скучаю… 4...", – коротко написала в своем микроблоге Наталья Фриске. В комментариях россияне выразили ей свои соболезнования и признались, что до сих пор не верят в произошедшее.
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