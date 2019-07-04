Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду

Дочь знаменитого актера раскрыла обман Тимура Еремеева. Карина Мишулина официально сделала сенсационное заявление.

Громкий скандал принял новый поворот. Карина Мишулина утверждает, что Тимур Еремеев специально изменил внешность, чтобы стать похожим на ее отца Спартака Мишулина.

По словам актрисы, Еремеев сделал блефаропластику глаз (коррекция формы век – Прим. ред.). "До операции он – зеленоглазый и рыжеволосый, с папой ничего общего: мы брюнеты. Теперь Тимур носит карие линзы, красит волосы, чтобы быть похожим на Мишулина", – цитирует дочь артиста "7Дней".

Кроме того, Карина Мишулина рассказала и о других фактах, вызывающих недоверие к семье Еремеева. "Его мать на суде сказала, что любимое блюдо папы – жареный минтай. А он не ел никакую рыбу, как и я, кроме селедки", – отметила актриса.

Также она заявила, что Татьяна Еремеева не знала, что у Спартака Мишулина есть шрам от аппендицита. Еще одна нестыковка, по словам Карины Мишулиной, в том, что мать Тимура сообщила ей, что они встречались с артистом, катаясь в метро по кольцевой линии. "У папы была машина, он не мог ездить в подземке из-за бешеной популярности", – поделилась актриса.

Напомним, полтора года назад Тимур Еремеев во всеуслышание сообщил, что является сыном Спартака. Карина Мишулина называла актера обманщиком. Однако многие россияне отмечали, что Тимур внешне очень похож на советского актера в молодости.