Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала

Родственники скрывают новый скандал от вдовы легендарного актера Спартака Мишулина – Валентины Константиновны. Дочь звезды советского кино Карина старается беречь и без того ослабленное здоровье матери.

Сегодня, 27 февраля, Карина Мишулина собралась с мыслями и обратилась к поклонникам. Артистке пришлось прокомментировать действия самозванца Эдуарда Сорокина и его близких, которые не только говорят о родстве со Спартаком Васильевичем, так еще и заявляют о своем праве на имущество знаменитости.

"На днях, они на нас подали в суд! На этот раз, чтобы отхватить часть имущества под видом "полагающегося наследства"! При этом, в июне, в суде города Твери, куда они же на нас подали в суд (через Сорокина), они суд проиграли (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – сообщила Мишулина в Instagram.

Карина добавила, что на последнем слушании адвокат вдовы артиста доказал, что бабушка Эдуарда Сорокина, который выдает себя за внука Мишулина, никогда не пересекалась со звездой советского кино. По словам артистки, в ее распоряжении есть документы, подтверждающие ее правоту.

Актриса уверена, что за самозванцем стоят телевизионщики, все это гнусная многоходовка. Редакторы скандального ток-шоу раздули очередной скандал и на его основе уже сделали программу. Первый канал знает, что Сорокин мошенник, однако прикрывает Эдуарда и инициирует от его лица судебные разбирательства, чтобы было чем эфир заполнить.

"Вчера они отсняли очередной выпуск "Пусть говорят" (он еще не вышел). Что там было, я не знаю, нас туда активно звали, но мы не пошли! Возможно, нас опять зальют грязью, но даже если одумаются и не зальют, то что-то мне подсказывает, что это сознательно ими созданный новый инфоповод!" – заявила Мишулина.

Также артистка рассказала, что маме о новом скандале и скором суде пока не говорит. Карина опасается за здоровье родительницы. Однако вскоре Валентине Константиновне придется обо всем узнать – вдова Спартака Васильевича значится в иске ответчиком.

"Пожилому человеку сложно понять, что это Их новый Пиар, она будет бояться. Все мы знаем, как работают черные риелторы... и как запросто отжимают имущество по наработанным схемам!" – рассудила дочь знаменитости.

Напомним, некий Сорокин Эдуард из Твери уверяет, что имеет право на часть наследства знаменитого актера. Он считает, что Спартак Мишулин его родной дед. На этом основании он требует от вдовы актера Валентины Константиновны и его дочери Карины 1/3 от их шикарной квартиры на Садово-Триумфальной улице Москвы.