Крутой показал юную красавицу-дочь
Когда-то Игорь и Ольга часто выходили в свет с дочерью. В 2009 году Александра даже пыталась построить карьеру певицы и принимала участие в "Детской Новой Волне". А в последнее время девушка нигде не появляется и редко фотографируется с родителями.
В Instagram Крутой опубликовал снимок, на котором запечатлен с наследницей. Судя по комментариям подписчиков, 15-летняя Александра стала настоящей красавицей.
На фотографии, сделанной, по всей вероятности, в салоне самолета, она нежно обнимает именитого отца. Девушка облачена в белые спортивные штаны и короткий черный топ, эффектно подчеркивающий ее аппетитные формы.
Напомним, что Игорь женился на Ольге в 1995 году. От первого брака у продюсера есть сын Николай, а у его жены – дочь Виктория. С ней у Крутого сложились хорошие отношения.
Несколько лет назад в СМИ муссировалась шутка о том, что Александра – дочь не Игоря Крутого, а звезды Comedy Club Семена Слепакова. На поразительное "сходство" было указано во время Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна – 2012".
Тогда Крутой вышел в свет с женой и десятилетней дочерью. Вот тут-то журналисты и обратили внимание на девочку: темные вьющиеся волосы, голубые глаза, полные губы – да она вылитый Слепаков, чуть ли не в один голос заявили папарацци.
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