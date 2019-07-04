Страстного Егора Крида подловили за поцелуями с известной актрисой
Звезды не скрывали своих чувств и страстно целовались. Причем публично, прямо в центре одного из супермаркетов.
Позже выяснилось, что происходящее было запланировано. Александрова и Крид снимаются в новом фильме Марюса Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина".
По сценарию Егор – человекоподобный робот в будущем, где киборги прочно войдут в повседневную жизнь. Он окажется с дефектом – в отличие от своих сородичей у него будет способность чувствовать. Поэтому героиня Юлии заберет героя Егора к себе. Судя по наличию в сюжете страстных поцелуев, у них в фильме завяжется роман.
Съемки продлятся до середины июля. В прокат картину выпустит кинокомпания "Централ Партнершип", экранизация состоится весной 2020 года.
Напомним, актерская карьера Крида началась после недавнего разрыва с известным лейблом Black Star, с которым он сотрудничал с 2012 года. А вот у Александровой богатый опыт за плечами. Она снималась в "Горько!", "Звоните Ди Каприо", "Елки", причем в некоторых картинах у нее были главные роли.
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