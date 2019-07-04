Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина
Дана Борисова поиздержалась. Телезвезда призналась, что с финансами сейчас туго – все шоу, в которых она получает гонорары, ушли на каникулы. Летний отдых оказался под вопросом, но мир не без добрых людей.
Ведущую спас Андрей Разин. Продюсер "Ласкового мая" предложил Дане погостить в отеле, который он недавно открыл в Сочи. Борисова с радостью воспользовалась приглашением. А чтобы не остаться в долгу, теперь рекламирует в соцсетях бизнес Разина.
Первые ролики и фотографии из Сочи, появившиеся в Instagram Даны Борисовой, поклонников порадовали. Звезда подошла к делу с выдумкой: об уютной гостинице на популярном у россиян курорте она рассказала, раздевшись до нижнего белья.
И все же Дана Борисова немного переборщила с креативом. Подписчики на чудеса разинского отеля обратили немного внимания, сосредоточившись на прелестях телеведущей. Поклонники пришли к единодушному заключению: выглядит Дана прекрасно.
Скандал с Примадонной вышел на новый уровень
Пиарщица блеснула на сцене
Тяжелая утрата для всех нас
Актеров поздравили с важным событием в жизни
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Скандал со свекровью
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не хочу ходить за больным мужем.
Сказал, что отвратительно готовлю
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
Кого выбрать?
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Хочу на море.
Серябкина спит с Фадеевым
Жесткий секс
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Щель между зубов
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Толкнул беременную в живот