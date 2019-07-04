Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина

Дана Борисова отблагодарила Андрея Разина за приглашение в Сочи, где тот недавно открыл отель. Телезвезда сделала рекламу бизнесу продюсера "Ласкового мая", раздевшись до трусов.

Дана Борисова поиздержалась. Телезвезда призналась, что с финансами сейчас туго – все шоу, в которых она получает гонорары, ушли на каникулы. Летний отдых оказался под вопросом, но мир не без добрых людей.

Ведущую спас Андрей Разин. Продюсер "Ласкового мая" предложил Дане погостить в отеле, который он недавно открыл в Сочи. Борисова с радостью воспользовалась приглашением. А чтобы не остаться в долгу, теперь рекламирует в соцсетях бизнес Разина.

Первые ролики и фотографии из Сочи, появившиеся в Instagram Даны Борисовой, поклонников порадовали. Звезда подошла к делу с выдумкой: об уютной гостинице на популярном у россиян курорте она рассказала, раздевшись до нижнего белья.

И все же Дана Борисова немного переборщила с креативом. Подписчики на чудеса разинского отеля обратили немного внимания, сосредоточившись на прелестях телеведущей. Поклонники пришли к единодушному заключению: выглядит Дана прекрасно.