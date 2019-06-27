"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка

Дана Борисова прокомментировала сообщения о своей второй беременности. Телеведущая расставила все точки над i.

Недавно Дана Борисова приняла участие в передаче Елены Малышевой, где обсуждались причины кретинизма. Блондинка призналась, что не против второго ребенка, но отметила, что рожать после 40 лет – большой риск.

Теперь гламурная красотка отказалась от своих слов. "Нет-нет, рожать я не собираюсь! Мало ли что я сказала в эфире! Мне не от кого рожать, и желания такого нет совершенно", – заявила Борисова.

Она напомнила, что самостоятельно воспитывала дочь Полину. "Матерью-одиночкой в очередной раз становиться? С какой стати-то? К тому же после 40 лет есть большой риск, что у ребенка будут генетические отклонения, как у сына Бледанс. Так что детей направо-налево рожать я не готова", – цитирует телеведущую "Собеседник".

Дана отметила, что у нее есть кавалеры, но это не значит, что она готова к свадьбе. "Хотите честно? Замуж я вообще не хочу! Зачем мне это нужно? Мне сейчас и так хорошо: есть ухажеры, с которыми я встречаюсь, хожу в рестораны", – похвасталась блондинка.

В последнее время она не столько ведет программы, сколько участвует в различных телешоу. И не скрывает, что за это неплохо платят. "У меня есть фиксированная ставка, о которой все знают", – отметила Дана Борисова.

Популярная ведущая рассказала, что зарабатывает и рекламой, которую размещает на своей странице в Instagram, а также снимается в фильме. "Постоянного проекта у меня нет, но мне и так неплохо", – сообщила Дана Борисова.