На Панайотова напал с ножом пьяный обезумевший фанат
Александр Панайотов признался, что любит "Славянский базар", пару лет назад даже прожил в Витебеске две недели. Правда, не всегда обходилось без происшествий. "Однажды в баре на меня со спины напал пьяный обезумевший фанат с ножом в руках, – вздыхает певец. – Правда, рядом был мой друг Алексей Чумаков, который обезвредил его и спас меня".
Сегодня продюсированием Александра Панайотова занимается Григорий Лепс – зашла речь и про это сотрудничество. "У Григория Викторовича есть два хобби – он скупает иконы и песни, – признался Панайотов. – Он постоянно мне что-то предлагает, мы советуемся. И твердит, что артисту надо иметь свою "Рюмку водки на столе" – песню, которая кормила бы всю жизнь. У меня нет пока такого хита, хотя написанные давным-давно "Необыкновенная" или "Лунная мелодия" звучат до сих пор, к счастью",
Все знают о непростом характере Григория Лепса. Но молодому певцу удалось найти подход к мэтру. "Григорий Викторович, как и я, Рак по знаку зодиака, – продолжает певец. – У него вспыльчивый характер, и я знаю, какой он в гневе – может так орать, что под руку к нему лучше не попадаться. Меня, слава богу, чаша сия миновала, для меня Лепс – и друг, и наставник, и "крестный отец". Кстати, и финансово он меня не обижает – я доволен контрактом и гонорарами. Например, купил хорошую квартиру с большой гардеробной – у меня столько вещей, что, думаю, скоро Филиппа Киркорова догоню (смеется)".
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