Толкалина выставила напоказ свой арбузик

Арбуз Любовь Толкалина получила из Чимкента. Это город в Казахстане, где актриса жила в далеком детстве. Фотографией спелого лакомства артистка поделилась в Instagram.
"Моя мама, Татьяна Федоровна, родом из Чимкента (или Шымкента, как кому нравится), в тех местах я не бывала никогда, не считая раннего детства, и помню только, как в кустах малины меня напугала собака... Арбуз из Чимкента – это значит самый сладкий на земле..." – подписала снимок актриса. Любовь Толкалина добавила, что теперь подписчикам некоторое время придется терпеть такие снимки в ее микроблоге.
Актриса сейчас отдыхает на Южном Урале. На днях Любовь Толкалина рассказала фолловерам о купании в озере с кристально чисто водой - она считает, что нашла "место силы". Подписчики актрисы, среди которых нашлись и жители Урала, подтвердили чувства артистки – они рассказали Толкалиной об уникальности озера Тургояк и его энергетике.
В последнее время все чаще в Сети появляются снимки полуобнаженной Любови Толкалиной. Актриса гордится своими формами и с превеликим удовольствием демонстрирует их окружающим. Не всем поклонникам это по душе – некоторые критикуют актрису за откровенность.
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