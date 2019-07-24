Толкалина выставила напоказ свой арбузик

Любовь Толкалина показала поклонникам самый сладкий на земле арбуз. Актриса впервые в этом сезоне полакомилась ягодой.

Арбуз Любовь Толкалина получила из Чимкента. Это город в Казахстане, где актриса жила в далеком детстве. Фотографией спелого лакомства артистка поделилась в Instagram.

"Моя мама, Татьяна Федоровна, родом из Чимкента (или Шымкента, как кому нравится), в тех местах я не бывала никогда, не считая раннего детства, и помню только, как в кустах малины меня напугала собака... Арбуз из Чимкента – это значит самый сладкий на земле..." – подписала снимок актриса. Любовь Толкалина добавила, что теперь подписчикам некоторое время придется терпеть такие снимки в ее микроблоге.

Актриса сейчас отдыхает на Южном Урале. На днях Любовь Толкалина рассказала фолловерам о купании в озере с кристально чисто водой - она считает, что нашла "место силы". Подписчики актрисы, среди которых нашлись и жители Урала, подтвердили чувства артистки – они рассказали Толкалиной об уникальности озера Тургояк и его энергетике.

В последнее время все чаще в Сети появляются снимки полуобнаженной Любови Толкалиной. Актриса гордится своими формами и с превеликим удовольствием демонстрирует их окружающим. Не всем поклонникам это по душе – некоторые критикуют актрису за откровенность.

