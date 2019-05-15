Дубцова покинула Россию из-за недуга сына
Уже который год в конце весны Ирина и Артем на несколько недель выбираются на Мальдивы. По признанию артистки, это ее любимый курорт, где можно отдохнуть и восстановить силы.
Дубцова выкладывает фотографии и видео с райского острова на своей странице в Instagram. Подписчики неоднозначно реагируют на эти публикации. Одни радуются за любимицу, другие осуждают: дескать, стоило бы оставить сына доучиться в школе, а потом уезжать в отпуск. Однако Ирина пояснила, что эта поездка вынужденная, и Артем вовсе не бездельничает.
У мальчика обостряется аллергия в конце весны, когда цветет береза. Доходит до спазмов, как у астматиков, и лекарства не помогают. Чтобы избежать печальных последствий, Дубцова решила уезжать из Москвы на этот период. При этом на Мальдивах Артем продолжает обучение – он получает задания от учителей через интернет.
"Если вы об аллергии не знали, не стоит писать гадости", – заявила подписчикам раздосадованная Ирина Дубцова. Певица и сама, как говорится, "в теме". В свое время она даже снялась в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" – выпуск был посвящен аллергии.
В студии обсуждали современные способы борьбы с этой напастью. "Обещали вылечить, но я не очень верю. Наши друзья проходили подобное лечение, им не помогло! Предпочитают улетать на время "пыления", – отметила Ирина Дубцова.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
Гламурная блондинка расслабляется в США
У финансовой организации серьезные проблемы
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.