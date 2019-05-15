Дубцова покинула Россию из-за недуга сына

Ирина Дубцова вместе с сыном-подростком отправилась на Мальдивы. Оказалось, что это вынужденное решение – у Артема сильная аллергия.

Уже который год в конце весны Ирина и Артем на несколько недель выбираются на Мальдивы. По признанию артистки, это ее любимый курорт, где можно отдохнуть и восстановить силы.

Дубцова выкладывает фотографии и видео с райского острова на своей странице в Instagram. Подписчики неоднозначно реагируют на эти публикации. Одни радуются за любимицу, другие осуждают: дескать, стоило бы оставить сына доучиться в школе, а потом уезжать в отпуск. Однако Ирина пояснила, что эта поездка вынужденная, и Артем вовсе не бездельничает.

У мальчика обостряется аллергия в конце весны, когда цветет береза. Доходит до спазмов, как у астматиков, и лекарства не помогают. Чтобы избежать печальных последствий, Дубцова решила уезжать из Москвы на этот период. При этом на Мальдивах Артем продолжает обучение – он получает задания от учителей через интернет.

"Если вы об аллергии не знали, не стоит писать гадости", – заявила подписчикам раздосадованная Ирина Дубцова. Певица и сама, как говорится, "в теме". В свое время она даже снялась в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" – выпуск был посвящен аллергии.

В студии обсуждали современные способы борьбы с этой напастью. "Обещали вылечить, но я не очень верю. Наши друзья проходили подобное лечение, им не помогло! Предпочитают улетать на время "пыления", – отметила Ирина Дубцова.