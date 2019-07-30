Целующая молодого любовника Лорак продемонстрировала неприличный жест

Артистка счастлива в новых отношениях. Ани Лорак и ее возлюбленный демонстрируют нежные чувства друг к другу.

В личном Instagram избранника артистки, Егора Глеба, появилось свежее фото. В кадре он и его зазноба – Ани Лорак – слились в нежном поцелуе в темном уголке звукозаписывающей студии. Парочка явно не рада соседству камеры, влюбленные показывают в объектив неприличный жест – средний палец.

В том, что на снимке запечатлена именно певица поклонники не сомневаются. Ранее звезда опубликовала в своем микроблоге фото, сделанное в той же локации. Более того Ани Лорак была облачена в тот же наряд – толстовку, джинсы, и кроссовки с массивной белой подошвой.

Напомним, около месяца назад Сеть взорвала новость о новом возлюбленном вокалистки. 40-летняя Ани Лорак закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. До этого звезда 10 лет состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знаменитость подала на развод после того, как информация об изменах ее супруга стала достоянием общественности.

К слову, поговаривают, что Егор Глебов тоже не без греха. Ранее певица Татьяна Решетняк заявляла, что была замужем за Егором и растит их общего ребенка. По словам артистки, экс-супруг часто ей изменял, а после развода редко видится с сыном.