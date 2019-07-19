"Дива!": помолодевшая Лорак поразила шикарными волосами

Ани Лорак не устает удивлять поклонников. Только что они критиковали певицу за якобы неудачную пластику – и вот восхваляют помолодевшую лет на десять красавицу. Распустившая длинные волосы артистка действительно выглядит юной.

Ани Лорак позирует для очередного снимка в каком-то странном бежевом наряде, напоминающем бюстье. Певица распустила волосы, и фанаты заметили, какие они длинные. Подписчики артистки в Instagram в восторге.

"Дива!", "Красотка", "Как же Вам идут длинные волосы, прямо помолодели", – пишут комментаторы. Некоторые интересуются, не ввела ли их Ани Лорак в заблуждение по поводу возраста: "Каролина, Вам 18?", "Каролина, а Вам точно 40? Может, 18?", "Все люди с каждым годом стареют, а Вы молодеете!"

А буквально днем раньше те же фанаты заклевали певицу. Ани Лорак заподозрили в том, что она прибегла к пластике. Звезда якобы потеряла индивидуальность и стала "как все".

Особенно старались подписчики с Украины, которые по традиции во всем обвинили Россию. "Вас испортили российские пластические хирурги. Вы стали кого-то напоминать", – вынесла вердикт одна из них.

Фанаты не жалели времени, критикуя певицу. Ани Лорак отругали за накачанные, по мнению комментаторов, губы. С их точки зрения, артистка, переборщив с ботоксом, стала не похожа на себя.