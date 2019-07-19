"Дива!": помолодевшая Лорак поразила шикарными волосами

Ани Лорак позирует для очередного снимка в каком-то странном бежевом наряде, напоминающем бюстье. Певица распустила волосы, и фанаты заметили, какие они длинные. Подписчики артистки в Instagram в восторге.
"Дива!", "Красотка", "Как же Вам идут длинные волосы, прямо помолодели", – пишут комментаторы. Некоторые интересуются, не ввела ли их Ани Лорак в заблуждение по поводу возраста: "Каролина, Вам 18?", "Каролина, а Вам точно 40? Может, 18?", "Все люди с каждым годом стареют, а Вы молодеете!"
А буквально днем раньше те же фанаты заклевали певицу. Ани Лорак заподозрили в том, что она прибегла к пластике. Звезда якобы потеряла индивидуальность и стала "как все".
Особенно старались подписчики с Украины, которые по традиции во всем обвинили Россию. "Вас испортили российские пластические хирурги. Вы стали кого-то напоминать", – вынесла вердикт одна из них.
Фанаты не жалели времени, критикуя певицу. Ани Лорак отругали за накачанные, по мнению комментаторов, губы. С их точки зрения, артистка, переборщив с ботоксом, стала не похожа на себя.
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