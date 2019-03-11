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Россияне в панике из-за исчезновения Дорониной

Татьяна Доронина. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая актриса уже больше месяца не появлялась в Московском художественном театре им. Горького. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья Татьяны Дорониной.
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Помощница Наталья Цветкова рассказала, что артистка заболела и сейчас находится в загородном доме. Она добавила, что Татьяна Доронина продолжает следить за ситуацией во МХАТе, где недавно сменился художественный руководитель. 

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В декабре прошлого года почетный пост занял Эдуард Бояков. Сама актриса стала президентом театра. С тех пор многие зрители стали обвинять режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" звезды, передает "Вечерняя Москва".

Многие театральные деятели пожелали Татьяне Дорониной скорейшего выздоровления. Народный артист России Роман Виктюк сообщил, что совсем недавно общался с актрисой. Он отметил, что она является "сильным человеком" и "настоящим лидером". "Уверен в том, что она поправится и примет правильное решение, как ей действовать в дальнейшем", – заключил он. 

Напомним, Татьяна Доронина приобрела известность благодаря участию в таких лентах, как "Еще раз про любовь", "Старшая сестра" и "Три тополя на Плющихе". С 1987 года она была художественным руководителем МХАТ им. Горького. В 2013 году артистка получила премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Автор: Полина Крылова11 марта 2019, 10:54

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