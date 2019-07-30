Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна

Михаил и Виктория прожили в браке более десяти лет, у супругов подрастают двое детей. До недавнего времени эта пара считалась одной из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе. Можно представить удивление пассажиров самолета, следовавшего в Барнаул, которые заметили Галустяна в компании неизвестной женщины.
Говорят, на просьбы поклонников сфотографироваться юморист реагировал резко, а на один из вопросов о личной жизни ответил, что расстался с женой. Журналисты решили прояснить ситуацию и связались с официальным представителем Михаила.
Агент популярного артиста Алексей Новацкий опроверг слухи о разводе. "Никого не слушайте! Это все ложь полная, это все фейк!" – цитирует его Пятый канал.
Интересно, что год назад бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева утверждала, что у нее была интимная связь с Михаилом Галустяном и прочими знаменитостями. Женщина не скрывает, что оказывает эскорт-услуги.
Якобы в ее "послужном списке" рэпер T-Killah и хоккеист Павел Буре. "За деньги возможно все", – ответила Юлия Исаева на замечание о том, что Михаил Галустян давно и счастливо женат.
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