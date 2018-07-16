Галустян дал пощечину изуродованному другу Малахова
По сюжету Жорик находит дорогу к дому Терешина с помощью коллеги по творческому цеху Семена Слепакова. А после знакомства Вартанов просит Руки-Базуки призвать подписаться на его канал.
На это ставший популярным после шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" качок-фрик отвечает, что это будет не бесплатно, сообщает "День.Онлайн". Такой ход мысли Кирилла Терешина возмутил горячего кавказского парня Жорика. "Ты кого из себя вообразил?" – спрашивает 21-летнего качка Вартанов и дает ему пощечину.
Ранее скандальный бодибилдер выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный артист вместе с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни.
Напомним, что Терешин – житель Пятигорска. Парень стал известным в конце 2017 года. В Сети фрик выкладывал фото и видео, на которых демонстрировал результаты инъекций синтола.
Многие пользователи соцсетей сошлись во мнении, что эта процедура обезобразила парня. Однако он своим видом полностью доволен.
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