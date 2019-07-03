Александр Масляков вляпался в грязный скандал
Телеведущего долгие годы считают хозяином КВН. Однако с своем праве на бренд и претензиях к Александру Маслякову заявили представители одного из его истинных владельцев – тележурналиста Сергея Муратова.
Муратов умер четыре года назад, но у него осталась семья, которой достались исключительные авторские права, передает Super.ru. В столичный суд по интеллектуальным правам поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака "КВН" у фирмы Александра Маслякова "АМИК".
Истцов возмущает то, что Александр Масляков с 1986 года по сей день провозгласил себя владельцем всех прав на "Клуб веселых и находчивых". Заявление уже приняли к производству. Первые же слушания в суде состоятся в августе.
В свою очередь сторона Александра Маслякова тоже подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей. Причина – использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории легендарной программы, размещенной в YouTube.Ранее героем грязного скандала стал сын Александра Маслякова. Сына телеведущего заподозрили в аферах. Якобы, он занимался жульничеством, связанным с популярной телеигрой. Как писали "Дни.ру", в Сети появилось видео, на котором Масляков-младший складывает в сумку огромные пачки денег. Ролик якобы был снят скрытыми камерами в кабинете телеведущего.
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