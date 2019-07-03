Александр Масляков вляпался в грязный скандал

Телеведущий рискует лишиться самого дорогого – КВН. Создатели "Клуба веселых и находчивых" решили судиться с Александром Масляковым.

Телеведущего долгие годы считают хозяином КВН. Однако с своем праве на бренд и претензиях к Александру Маслякову заявили представители одного из его истинных владельцев – тележурналиста Сергея Муратова.

Муратов умер четыре года назад, но у него осталась семья, которой достались исключительные авторские права, передает Super.ru. В столичный суд по интеллектуальным правам поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака "КВН" у фирмы Александра Маслякова "АМИК".

Истцов возмущает то, что Александр Масляков с 1986 года по сей день провозгласил себя владельцем всех прав на "Клуб веселых и находчивых". Заявление уже приняли к производству. Первые же слушания в суде состоятся в августе.

В свою очередь сторона Александра Маслякова тоже подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей. Причина – использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории легендарной программы, размещенной в YouTube.