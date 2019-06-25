Ведущего Первого канала обвинили в денежных махинациях

Сына основателя КВН в России Александра Маслякова заподозрили в аферах. Сообщается, что Александр Масляков – младший занимался жульничеством, связанным с популярной телеигрой.

В Сети появилось видео, на котором Масляков-младший складывает в сумку большие пачки денег. Ролик якобы был снят скрытыми камерами в кабинете телеведущего, пишет Telegram-канал "Компромат Групп".

Сообщается, что участие команд в КВН оплачивается спонсорами из региональных бюджетов. "Клан Масляковых передает по наследству не только кавээновское движение, но и склонность к незаконным схемам ведения дел", – передает канал.

Александр Масляков – младший является генеральным директором телекомпании "АМИК" и ведущим Премьер-лиги КВН. По информации "Компромат Групп", видео было записано во время отборочного этапа конкурса "Голосящего Кивина – 2019", что может свидетельствовать о махинациях. Якобы Масляковы требуют большие суммы от игроков за место в турнире.

Судя по кадрам, параллельно Александр Масляков – младший с кем-то разговаривает. Однако лица собеседника ведущего Первого канала не видно.

Александр Масляков – младший родился 28 апреля 1980 года в семье телеведущего Александра Маслякова и Светланы Масляковой, режиссера программ КВН. Карьеру начал в качестве ведущего программы "Планета КВН" в 1999 году. В 2003-м стал ведущим Премьер-лиги – второй по статусу лиги Международного союза КВН. В прошлом вел Первую лигу КВН, передачу "Вне игры".