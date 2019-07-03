"Это нечто": Семенович разнесли за отсутствие вкуса

Ведущий "Дома‑2" Влад Кадони оценил наряд певицы на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ 2019. Он уверен, что Анна Семенович выглядела неудачно.

По мнению телеведущего, знаменитость надела на светское мероприятие сразу два наряда, которые ей не подходят. Так, Анна Семенович появилась на Премии МУЗ-ТВ 2019 в ярко-красном полу-платье с декольте, без рукавов и вырезом. Вторая часть ее оригинального костюма состояла из брюк и пиджака.

"Оголила все недостатки и спрятала достоинства. Анне нужно скрывать руки и избегать облегающих вещей", – цитирует Влада Кадони Starhit.ru. По его словам, "концепция должна биться с внешностью". "А здесь, если бы даже костюм и платье были полноценными, не подошли бы оба. Надеть на себя сразу два неудачных наряда – это нечто", – заключил телеведущий.

Сама телеведущая ранее выкладывала свои фото с Премии МУЗ-ТВ 2019 на своей странице в Instagram. "Любимые, спасибо, что оценили мой образ по достоинству, над ним работала целая команда… Вам понравился мой костюм "мужское-женское"? Мне кажется, было необычно", – написала Анна Семенович в своем микроблоге. Многим поклонникам выбор исполнительницы пришелся по душе.

"Наряд просто бомба!", "Ну, в таком наряде приходи и забирай любую тарелку!", "Мне очень понравился костюм", "Наряд супер-классный!!!", "Шикарная Аня, можно говорить как про Мерлин Монро: камера вас любит, каждый жест, каждый взгляд идеальны", – высказались фолловеры Анны Семенович. Но были и те, кому стиль певицы показался слишком экстравагантным.