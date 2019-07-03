Бесцеремонный Влад Кадони "опустил" Нонну Гришаеву
Участник "Битвы экстрасенсов", проанализировав наряд Нонны Гришаевой, выбранный для церемонии открытия сочинского фестиваля "Кинотавр-2019", заявил, что она похожа на рыбу-клоуна. По его мнению, платье актрисы очень пестрит – слишком много ярких деталей.
Впрочем, Влад Кадони снисходительно отметил, что в целом звезда выглядит хорошо: ей удалось сохранить легкость, женственность и привлекательность. "Аплодисменты не только за смелость, но и за успех! Рисковать можно и нужно, однако тонко и с умом", – высказался критик.
Внимание черного мага привлекли и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, в частности Наталья Рудова и Анна Семенович. Обеим досталось в значительной степени больше, чем Гришаевой.
В образе звезды "Универа" Кадони одобрил лишь сумочку и сапоги. Платье Владу совершенно не понравилось. По его мнению, оно визуально добавило роста.
"Ощущение, что донашивает за сестрой..." – презрительно отметил экс-ведущий "Дома-2".
Бывшей солистке группы "Блестящие" Кадони посоветовал прятать руки и избегать облегающих нарядов. "Оголила все недостатки и спрятала достоинства", – прокомментировал черный маг выбор Семенович.
Звезда удивила провокационным фото
Шоумен советует певице извлечь пользу из скандала
Отдыхать с Примадонной певица не пожелала
Артистка посвятила певцу трогательные строки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Замуж не хочу!
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.