В Сети появилось интимное видео Брежневой и Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе оформили свои отношения в 2015 году в Италии, по некоторым данным, спустя десять лет после начала романа. Супруги не дают интервью о своих отношениях, редко вместе выходят в свет, что, возможно, еще больше распаляет любопытство общественности.
И вот певица решила его наконец удовлетворить. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Вера Брежнева опубликовала видео, на котором запечатлена с Константином Меладзе катающейся на велорикше. В ролике пара не скрывает своих эмоций: оба улыбаются в камеру.
Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах певице и продюсеру. Поклонники обрадовались обнародованному интимному видео, ведь Вера Брежнева и Константин Меладзе не любят делиться подробностями своей частной жизни. Кстати, из-за этого певица даже попала в неприятную ситуацию.
Это случилось после того, как многие знаменитости поздравили Константина Меладзе с днем рождения публично, оставив пожелания в соцсетях. А Вера Брежнева этого не сделала, за что ее немедленно осудили. В какой-то момент предпочитающая отмалчиваться певица не выдержала и обратилась к общественности.
"Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем Рождения в Инстаграм… И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм – это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к публике Вера Брежнева.
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