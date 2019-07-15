Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни

Прошло уже несколько дней с тех пор, как Анна Хилькевич вернулась в Россию, однако звезда до сих пор под впечатлением своей поездки во Францию. Актриса сама не может определить, что же сильнее на нее подействовало – съемки в программе "Форд Боярд" или инцидент у самой высокой парижской достопримечательности.
"Прошло уже почти 2 дня после моей недавней поездки во Францию, но до конца переключиться и отойти я пока не смогла. Может виной телефон, украденный около Эйфелевой башни, а может, это все эмоции от "Форта Боярд". В любом случае, все это было незабываемо", – подписала актриса свой снимок в Instagram.
Анна Хилькевич сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни. По счастливому лицу актрисы никак не скажешь, что она переживает потерю телефона. Да и поклонники артистку успокаивают: как выяснилось, многие становились жертвой воров, зазевавшись возле "Железной дамы".
Звезда сериала "Универ. Новая общага" участвовала в съемках приключенческого шоу "Форт Боярд. Вместе с Анной Хилькевич в борьбу за приз включились 50 звезд, разбитых на команды по пять человек. Ведущий захватывающих состязаний – лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Премьера "перезагрузки" знаменитого телепроекта состоится на канале СТС. Анна Хилькевич призналась, что участие в проекте далось ей недлегко, актрисе пришлось бороться со своими фобиями.
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