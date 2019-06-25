В семью Подольской пришла беда
О происшествии рассказала на своей странице в Instagram сестра-близнец Натальи Подольской Юлиана. В злополучный день она испытала страх за своих дочек-двойняшек Настю и Сашу.
Юлиана призвала всех родителей соблюдать правила безопасности. При этом она поделилась личной историей. Случай произошел с племянницей Натальи Подольской на отдыхе. Ребенок получил травму из-за упавшего комода для обуви.
Инцидент случился в арендованных в Испании апартаментах. К счастью, падение тяжелой мебели приостановила стена, в которую комод уперся.
"Прибивайте мебель к стене. Комод для обуви не был прибит к стене, и при попытке Александры Антоновны достать свою обувь он грохнулся прямо на нее. Повезло, что стена напротив затормозила его. Последствия могли быть значительно хуже", – написала сестра Натальи Подольской. Юлиана уточнила, что девочка поранила лоб. "Надеюсь, шрам со временем исчезнет. Берегите детей!" – резюмировала девушка.
Отметим, Наталья Подольская с сестрой очень близки. Певица и ее родственница всегда отдыхают вместе. Можно предположить, что в момент происшествия певица тоже находилась рядом.
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