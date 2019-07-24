"Ничего не знала": поддержавшая "вора в законе" Успенская нелепо оправдалась

По словам артистки, новости о том, что Шишканов каким-то образом связан с криминалом, стала для нее шоком. Любовь много лет знает Олега как мецената и не догадывалась о его деятельности.
"Я знаю, что он хозяин футбольной команды, каждый год устраивает встречи одноклассников. В моем представлении "вор в законе" должен быть грозным, матом ругаться, не знаю. А это тактичный человек, каждый год он на "Песню года" приглашал всех звезд, уважительно относился, все одноклассники его боготворят. Для меня это шок", – оправдалась Любовь Успенская в интервью "Говорит Москва".
Отзывать свою подпись вокалистка пока не планирует. Олег Шишканов, по заверениям артистки, сделал для нее много хорошего. "Я поменяю отношение только тогда, когда достоверно узнаю, что человек непорядочный и связан с криминалом", – добавила Любовь Успенская.
Отметим, что вместе с вокалисткой письмо с просьбой отпустить находящегося в СИЗО мецената под домашний арест подписали около 40 человек, в том числе Лев Лещенко, Александр Серов и Валерий Газзаев. Сегодня, 24 июля, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, но сохранил меру пресечения.
Напомним, Олегу Шишканову вменяется преступление по новой статье Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Он, по данным правоохранительных органов, много лет координировал деятельность нескольких ОПГ Подмосковья, распоряжался преступными деньгами, занимался организацией азартных игр, наркоторговлей и проституцией.
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