Мертвого Кобзона с того света втянули в скандал

Украинская певица Таисия Повалий, часто выступающая в России, собирается дать грандиозный концерт в Киеве. Однако некоторые ее соотечественники отреагировали на это известие странно, да еще и недобрым словом упомянули скончавшегося в прошлом году Иосифа Кобзона.



Певица рассказала, что хочет достойно отметить предстоящее 55-летие. "В плане – праздничный концерт в Киеве", – цитирует артистку Sobesednik.ru. Также она добавила, что не скрывает свой возраст, но ощущает себя максимум на 25 лет.

Перед предстоящим концертом Таисия Повалий намерена набраться сил и хорошенько отдохнуть. Украинцы же новости о приезде исполнительницы оказались не рады. В Сети некоторые из них оставили резкие комментарии, устроив грязный скандал. Кроме того, они втянули в него покойного Иосифа Кобзона.

"Нові обличчя" не могут без старых! Хочу старые лица, которых этих не хотели... Мы еще хлебнем!", "Верните все как было", "Не! Полный комплект будет, если с того света вернуть Кобзона", – высказались соотечественники певицы.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в одной из московских клиник, где проходил лечение и некоторое время находился в коме. Похоронили народного артиста 2 сентября на Востряковском кладбище столицы, рядом с матерью.

Как писали "Дни.ру", в мае текущего года в Москве состоялась церемония открытия бюста Иосифа Кобзона. Монумент появился перед главным входом Института театрального искусства Кобзона.