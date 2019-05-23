Потап и Настя Каменских поженились

Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились. Об этом стало известно после того, как артист обнародовал клип, в котором они запечатлены в свадебных нарядах.

Потап и Настя Каменских объявили о свадьбе в своих Instagram-аккаунтах. Оба опубликовали клип на песню "Константа", в котором предстали в свадебных нарядах: Настя в обтягивающем белом платье с эффектным декольте, Потап – в темном костюме. В композиции рэпер признался избраннице в любви.

В отличие от супруга, Настя оставила пространную подпись: "Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!"

"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня тот самый, особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" – обратилась певица к фанатам.

Подписчики поздравили влюбленных. Не остались в стороне и знаменитости. Теплые слова Насте Каменских и Потапу сказали Александр Ревва, Тимур Родригес, Вера Брежнева, Джамала и другие звезды.