Вывалившая грудь Бледанс поставила Сеть на уши

Белое глубоко декольтированное платье Эвелины Бледанс лишь слегка прикрывает грудь. В таком виде звезда запечатлена на фотографии, опубликованной в Instagram.
Подпись под снимком не объясняет, по какому случаю Эвелина Бледанс облачилась в откровенный наряд. Фото – лишь для привлечения внимания, а уж в этом актриса поднаторела.
"Цените момент. Жизнь скоротечна.... Поцелуйте своих! Скажите, что любите! И помогите тем, кому можете помочь!" – написала актриса.
Поклонники звезды в восторге. Дошел ли до них "месседж" Эвелины Бледанс – сказать трудно, но по поводу груди артистки высказываются активно. "Оййй ща титюски выпадут (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выше писали про грудь. Она превосходна, цетирую – "Вываливайте" чаще))", – оценили прелести актрисы фолловеры.
На днях 50-летняя Эвелина Бледанс выложила в микроблоге снимки, на которых запечатлена в джинсовых мини-шортах. Звезда призналась, что часто обнимается с деревьями, таким образом заряжаясь природной энергией. Телеведущая гордится своими генами и прекрасным обменом веществ: она уверяет, что может съесть на ночь бутерброд с колбасой и это никак не отразится на ее талии.
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